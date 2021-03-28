В Суэцком канале удалось сдвинуть с места контейнеровоз, севший на мель

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“Носовая часть судна, застрявшая в песке начала двигаться. Сейчас делаются попытки окончательно увести его от берега”, — сообщил руководитель Суэцкого канала.

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При этом он отметил, что “сдвиг контейнеровоза еще не значит, что он уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса”.

По словам руководителя канала, начавшийся прилив — способствует снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и повышает шансы на его скорое возвращение в фарватер.

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Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, перегородил 23 марта одномагистральную южную часть Суэцкого канала в условиях сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в берег.

Начальные попытки извлечь судно весом 220 тыс. тонн и длиной 400 м с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носовой части контейнеровоза было изъято около 20 тыс. тонн песка. В субботу попытки буксировки возобновились.