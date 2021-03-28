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В Суэцком канале удалось сдвинуть с места контейнеровоз, севший на мель

Киев  •  УНН

 • 22935 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Буксирам удалось немного сдвинуть контейнеровоз Ever Given, севший на мель поперек русла Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

“Носовая часть судна, застрявшая в песке начала двигаться. Сейчас делаются попытки окончательно увести его от берега”, — сообщил руководитель Суэцкого канала.

Детали

При этом он отметил, что “сдвиг контейнеровоза еще не значит, что он уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса”.

По словам руководителя канала, начавшийся прилив — способствует снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале и повышает шансы на его скорое возвращение в фарватер.

Добавим

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, перегородил 23 марта одномагистральную южную часть Суэцкого канала в условиях сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в берег.

Начальные попытки извлечь судно весом 220 тыс. тонн и длиной 400 м с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носовой части контейнеровоза было изъято около 20 тыс. тонн песка. В субботу попытки буксировки возобновились.

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