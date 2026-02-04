Завтра во всех областях Украины будут отключать свет: какие ограничения будут действовать

Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет - будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 5 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)