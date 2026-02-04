Завтра во всех областях Украины будут отключать свет: какие ограничения будут действовать
Киев • УНН
5 февраля во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это следствие российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет - будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 5 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
