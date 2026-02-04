$43.190.22
16:19 • 4026 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 8994 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 9178 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 10117 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 17617 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24738 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19268 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22402 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36001 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51732 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Завтра у всіх областях України вимикатимуть світло: які обмеження діятимуть

Київ • УНН

 • 36 перегляди

5 лютого в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це наслідок російських атак на енергооб'єкти.

Завтра у всіх областях України вимикатимуть світло: які обмеження діятимуть

У всіх областях України завтра планують вимикати світло - будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 5 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2168 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна