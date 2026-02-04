Завтра у всіх областях України вимикатимуть світло: які обмеження діятимуть
Київ • УНН
5 лютого в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це наслідок російських атак на енергооб'єкти.
У всіх областях України завтра планують вимикати світло - будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 5 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
