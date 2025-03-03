Завтра в Украине ограничат мощность для бизнеса: когда
Киев • УНН
В связи с последствиями российских атак на энергетические объекты завтра введут ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00, бытовых потребителей отключать не будут.
Завтра из-за сложной ситуации в энергосистеме будут ограничения для промышленности и бизнеса с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей не планируют, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергетические объекты
Ограничения будут действовать с 06:00 до 09:00 и с 15:00 до 22:00. Отключения бытовых потребителей не ожидаются.
Ситуация в энергосистеме может меняться. В Укренерго призвали следить за обновлениями на страницах облэнерго.
Напоминаем
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что россияне не оставляют попыток уничтожить украинскую газовую инфраструктуру, чтобы оставить Украину без собственного газа.