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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Завтра в Україні обмежать потужність для бізнесу: коли

Київ • УНН

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Через наслідки російських атак на енергооб'єкти завтра введуть обмеження для промисловості та бізнесу. Обмеження діятимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00, побутових споживачів не відключатимуть.

Завтра в Україні обмежать потужність для бізнесу: коли

Завтра через складну ситуацію в енергосистемі будуть обмеження для промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планують, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не очікується.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. В Укренерго закликали слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго.

Нагадаємо

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