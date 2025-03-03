Завтра в Україні обмежать потужність для бізнесу: коли
Київ • УНН
Через наслідки російських атак на енергооб'єкти завтра введуть обмеження для промисловості та бізнесу. Обмеження діятимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00, побутових споживачів не відключатимуть.
Завтра через складну ситуацію в енергосистемі будуть обмеження для промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планують, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти
Обмеження діятимуть з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не очікується.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. В Укренерго закликали слідкувати за оновленнями на сторінках обленерго.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що росіяни не полишають спроб знищити українську газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу.