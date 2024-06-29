В воскресенье, 30 июня, меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщило "Укрэнерго", пишет УНН.

Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что актуальные графики почасовых отключений - на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.

Напомним,

россия атаковала тепловые электростанции ДТЭК почти 200 раз, что привело к потере около 90% генерирующих мощностей, а убытки оцениваются в 350 миллионов долларов и требуют лет восстановительных работ.