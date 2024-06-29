В воскресенье, 30 июня, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток.
В воскресенье, 30 июня, меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщило "Укрэнерго", пишет УНН.
Завтра, 30 июня, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. С 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен,
Также отмечается, что актуальные графики почасовых отключений - на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях.
Напомним,
россия атаковала тепловые электростанции ДТЭК почти 200 раз, что привело к потере около 90% генерирующих мощностей, а убытки оцениваются в 350 миллионов долларов и требуют лет восстановительных работ.