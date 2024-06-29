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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Завтра світло вимикатимуть протягом усієї доби - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 31146 перегляди

У неділю, 30 червня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби.

Завтра світло вимикатимуть протягом усієї доби - "Укренерго"

У неділю, 30 червня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби. Про це повідомило "Укренерго", пише УНН.

Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений,

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що актуальні графіки погодинних відключень – на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.

Нагадаємо

росія атакувала теплові електростанції ДТЕК майже 200 разів, що призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей, а збитки оцінюються в 350 мільйонів доларів і потребують років відновлювальних робіт.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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