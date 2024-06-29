Завтра світло вимикатимуть протягом усієї доби - "Укренерго"
Київ • УНН
У неділю, 30 червня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби.
У неділю, 30 червня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться протягом усієї доби. Про це повідомило "Укренерго", пише УНН.
Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений,
Також зазначається, що актуальні графіки погодинних відключень – на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах.
Нагадаємо
росія атакувала теплові електростанції ДТЕК майже 200 разів, що призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей, а збитки оцінюються в 350 мільйонів доларів і потребують років відновлювальних робіт.