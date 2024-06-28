Внаслідок російських ракетних ударів ДТЕК втратила 90% потужностей

Наразі росія майже дві сотні разів атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Компанія втратила близько 90% генерації. Про це пише УНН з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Деталі

За словами Салєєва, після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщенні на виробництвах усіх континентів

Він розповів, що на ремонт обладнання необхідні сотні мільйонів доларів. Водночас з питань безпеки Салєєв не став детально розповідати про відновлювальні роботи.

Збитки за попередніми оцінками сягають $350 млн. Цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів ДТЕК - це близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити