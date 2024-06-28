Сейчас россия почти две сотни раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Компания потеряла около 90% генерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Детали

По словам Салеева, после каждой атаки энергетики стараются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия необходимого оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов - рассказал гендиректор ДТЭК Энерго.

Он рассказал, что на ремонт оборудования необходимы сотни миллионов долларов. В то же время по вопросам безопасности Салеев не стал подробно рассказывать о восстановительных работах.

Убытки по предварительным оценкам достигают $350 млн. В этом году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн собственных средств ДТЭК - это около $100 млн. Это наш минимальный план, что мы можем успеть сделать в этом году. Наши специалисты по всему миру ищут запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить - подытожил Ильдар Салеев.

Напомним,

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская теплоэлектростанция, расположенная в Ивано-Франковской области, серьезно повреждена вражескими ударами и не подлежит восстановлению.