Завтра по всей Украине будут отключать свет
Киев • УНН
4 февраля во всех областях Украины будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 4 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
