Завтра по всій України вимикатимуть світло

$42.970.16
50.910.12
ukenru
16:50 • 3154 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 4598 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 3694 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
11:49 • 14702 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 22296 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 14955 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 23054 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 33484 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31402 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28679 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0.6м/с
78%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 29506 перегляди
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф3 лютого, 10:54 • 7686 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 13866 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 13399 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 11507 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 11594 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 13489 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 57830 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 67109 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 51362 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video16:57 • 776 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 6660 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 13926 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 29970 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 30534 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм

Завтра по всій України вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 218 перегляди

4 лютого в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій України вимикатимуть світло

Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки  російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці03.02.26, 15:41 • 1868 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна