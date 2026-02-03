Завтра по всій України вимикатимуть світло

Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

Або в них у тижні 4 дні, або ставка на війну: Зеленський про порушення обіцянки рф щодо ударів по енергетиці