Завтра по всій України вимикатимуть світло
Київ • УНН
4 лютого в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 4 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
