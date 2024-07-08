Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений света: когда ограничений будет больше всего

Во вторник, 9 июля, во всех регионах Украины будут действовать стабилизационные графики отключений света. об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

Детали

В компании отметили, что завтра в пиковые часы нагрузок снова будут действовать отключения сразу четырех очередей пользователей.

Завтра, 9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 - облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 - 4 очереди графиков отключений, в остальные часы - 3 очереди - говорится в заявлении "Укрэнерго".

"Не хватает генерации": в ДТЭК объяснили, почему свет начали выключать и ночью

Дополнение

Как заявили в ДТЭК, в Киеве, киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что с 20 июля заработает программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества.