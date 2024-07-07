Отключения света ночью происходят в связи с тем, что россияне уничтожили часть генерации Украины, и мощностей не хватает, чтобы покрыть ночные потребности потребителей. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.

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Он пояснил, что Украина потеряла 9 ГВт мощности. По его словам, ночью не работает часть генерации, в частности солнечные панели, зато потребление в ночной период не уменьшается.

В целом - это базовая генерация, которая работала и может работать ночью. Из-за того, что ночью не работает солнце, а ГЭС закачивают воду, то производство электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Из-за этого приходится выключать свет и днем, и ночью - объясняет Сахарук.

Напомним,

В понедельник, 8 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. В Укрэнерго добавляют, что будут действовать четыре очереди отключений одновременно.

В ДТЭК объяснили, почему ослабили отключения света во время выходных