Благодаря солнечной погоде и снижению потребления последние выходные прошли с меньшими отключениями света. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахаров, передает УНН.

Детали

По его словам, в выходные дни 6 и 7 июля - отключение удалось уменьшить благодаря солнечной генерации.

И вчера, и сегодня удалось обеспечить несколько более комфортную ситуацию не только из-за того, что упало потребление, но и потому, что солнечная электроэнергия дает это сделать. День солнечный, поэтому солнечные станции работают на полную мощность. Это дает возможность не выключать свет - объяснил Сахарук.

Напомним

В понедельник, 8 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. В Укрэнерго добавляют, что будут действовать четыре очереди отключений одновременно.