Завершении следствия по делу Гандзюк: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения

"В связи с получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк, 27 апреля 2020 года прокурором принято решение о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского областного совета и недавно экстрадированного из Болгарии гражданина Украины в организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшем смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - сообщили в ОГП.

Также в ведомстве напомнили, что согласно УПК Украины "задачами уголовного судопроизводства является, в частности, обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства".

Кроме того, в ОГП дали несколько объяснений по фигурантам дела:



Относительно меры пресечения подозреваемому главе областного совета.



В ходе досудебного расследования в отношении подозреваемого главы облсовета по ходатайству стороны обвинения избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем, суд, решая вопрос об избрании меры пресечения, не удовлетворил ходатайство прокурора и определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн, внесение которого позволило подозреваемому находиться на свободе во время досудебного расследования. Апелляционную жалобу прокурора на такое решение суда первой инстанции оставлено без удовлетворения. Оснований для изменения меры пресечения в настоящее время нет, указали в прокуратуре.



Об отстранении подозреваемого от должности.



Также, по инициативе стороны обвинения, следственным судьей подозреваемый был отстранен от занимаемой должности - главы Херсонского областного совета на один месяц. Вместе с тем, в дальнейшем в продлении сроков отстранения от должности судом первой инстанции было отказано, а судом апелляционной инстанции жалобу прокурора оставлено без удовлетворения. При этом суд констатировал, что, будучи главой облсовета, подозреваемый лишен возможности влиять на ход досудебного расследования, рассказали в Офисе Генпрокурора.



Относительно ходатайств потерпевших и их представителей.



Установленный судом срок досудебного расследования в 29 июля 2020 года является конечным процессуальным сроком, до наступления которого досудебное расследование должно быть завершено. Проведение любых следственных и процессуальных действий за рамками срока досудебного расследования, запрещено, подчеркнули в ОГП.

"Следует отметить, что на время завершения досудебного расследования в этом уголовном производстве на рассмотрении следователя или прокурора не находилось ни одного ходатайства от потерпевших или их представителей о проведении следственных и процессуальных действий", - указали в Офисе.



Почему досудебное расследование завершено именно сейчас, и зачем правоохранители добивались продолжения следствия на 4 месяца?



"Поскольку в ходе досудебного расследования следствием и прокуратурой использовано полный спектр следственных и процессуальных действий, направленных на установление объективной истины в этой непростом и достаточно длительном деле, прокурор пришел к выводу о наличии достаточных оснований для составления обвинительного акта", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Указано, что имеющийся остаток срока досудебного расследования "необходим для обеспечения продолжения относительно другого подозреваемого в организации преступления меры пресечения в виде содержания под стражей на период ознакомления его с материалами досудебного расследования и начала рассмотрения дела судом".



Об уведомлении потерпевших о завершении досудебного расследования.



В ОГП утверждают, что следователями в полной мере выполнены требования ст. 290 УПК Украины и о завершении досудебного расследования сообщено подозреваемым и их защитникам, а пострадавшим об открытии сторонам уголовного производства материалов.

"При этом следует отметить, что указанная выше норма не обязывает следователя или прокурора сообщать о завершении досудебного расследования другим лицам, кроме тех, кто предусмотрен в этой статье", - добавили в Офисе.

"Согласно ч. 1 ст. 36 УПК Украины прокурор, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями закона, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается", - отметили также в ОГП.

Напомним, в Офисе Генерального прокурора 27 апреля был проведен брифинг по делу Гандзюк. Там стало известно, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

После него активисты пришли с протестами к ОП и дому Генпрокурора Венедиктовой. Венедиктова отреагировала на акцию протеста из-за дела Гандзюк.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.