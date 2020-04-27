В Офісі Генпрокурора підбили підсумки розслідування справи вбивства Гандзюк: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За час досудового розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна), було проведено майже 400 допитів, виконано понад 90 експертиз та слідчих експериментів. Про УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"Над завершенням розслідування працювали кілька десятків слідчих та прокурорів, оперативників СБУ та інших відомств. За час досудового розслідування було проведено майже 400 допитів, близько 200 обшуків та тимчасових доступів, виконано понад 90 експертиз та слідчих експериментів, проаналізовано десятки тисяч телефонних з’єднань, до кримінальної відповідальності вже притягнуто 8 осіб. Сотні годин провели прокурори у судах, неодноразово доводячи законність кожної своєї дії та рішення, пояснюючи чому вважають причетними ту чи іншу особу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
Як повідомлялося в УНН, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що усі матеріали у справі Катерини Гандзюк готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово.
За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.