В Офисе Генпрокурора подвели итоги расследования дела об убийстве Гандзюк: детали

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За время досудебного расследования по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина), было проведено почти 400 допросов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.