Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Левіну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Печерський районний й суд Києва продовжив тримання під вартою на два місяці Олексію Москаленку (Левіну), якого підозрюють у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Так, продовжили на два місяці", - сказали в пресслужбі, відповідаючи на питання, чи продовжили тримання під вартою Левіну.
Раніше УНН писав, що суд відправив Левіна під варту.
Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.