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Справа Гандзюк: суд продовжив арешт Левіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Печерський районний й суд Києва продовжив тримання під вартою на два місяці Олексію Москаленку (Левіну), якого підозрюють у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Так, продовжили на два місяці", - сказали в пресслужбі, відповідаючи на питання, чи продовжили тримання під вартою Левіну.

Раніше УНН писав, що суд відправив Левіна під варту.

Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

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