Справа Гандзюк: суд відправив Левіна під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Печерський районний й суд Києва відправив під варту Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“До підозрюваного (Левіна — ред.) застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Як повідомляв УНН раніше, Бургаський апеляційний суд в Болгарії залишив в силі рішення окружного суду міста про видачу громадянина України Олексія Левіна Україні, де цю людину розшукують за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.