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Баканов прокоментував завершення досудового розслідування у справі Гандзюк

Баканов прокоментував завершення досудового розслідування у справі Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Усі матеріали у справі Катерини Гандзюк готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомили у пресслужбі, Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк.

“Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання”, ‒ заявив Баканов.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам — Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом Генерального прокурора України. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

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