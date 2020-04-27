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Вбивство Гандзюк: завершено досудове розслідування щодо Мангера та Левіна

Вбивство Гандзюк: завершено досудове розслідування щодо Мангера та Левіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). Про це заявив під час брифінгу заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко, передає кореспондент УНН.

"Провівши додаткові допити, експертизи та інші слідчі дії, прокурори дійшли до висновку, що зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акту та передачі справи до суду. Відповідно до кримінально-процесуального закону прокурорам сьогодні прийнято рішення оголосити про це Владиславу Мангеру та Олексію Левіну та іншим учасникам провадження",- заявив Симоненко.

Нагадаємо, у березні Печерський районний й суд Києва продовжив тримання під вартою на два місяці Олексію Москаленку (Левіну), якого підозрюють у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Також Київський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Павловського — колишнього помічника одного із нардепів ВР, фігуранта у справі Катерини Гандзюк, підозрюваного у керівництві злочинною організацією на Херсонщині.

Як повідомлялося в УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Українські Національні Новини

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