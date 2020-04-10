Суд залишив Павловського під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Павловського — колишнього помічника одного із нардепів ВР, фігуранта у справі Катерини Гандзюк, підозрюваного у керівництві злочинною організацією на Херсонщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив до трьох місяців тримання під вартою Ігорю Павловському — колишньому помічнику одного із нардепів ВР, фігуранта у справі Катерини Гандзюк, за підозрою у керівництві злочинною організацією на Херсонщині.
Нагадаємо, 3 березня суд продовжив тримання під вартою Павловському до 16 квітня.
Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Також повідомлялося, що під час спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.