Суд залишив Павловського під вартою

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Павловського — колишнього помічника одного із нардепів ВР, фігуранта у справі Катерини Гандзюк, підозрюваного у керівництві злочинною організацією на Херсонщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.