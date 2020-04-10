Суд оставил Павловского под стражей

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского — бывшего помощника одного из нардепов ВР, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, подозреваемого в руководстве преступной организацией на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.