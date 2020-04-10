Суд оставил Павловского под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей Игоря Павловского — бывшего помощника одного из нардепов ВР, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, подозреваемого в руководстве преступной организацией на Херсонщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева продолжил до трех месяцев содержание под стражей Игорю Павловскому — бывшему помощнику одного из нардепов ВР, фигуранта по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией в Херсонской области.
Напомним, 3 марта суд продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля.
Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.
Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Также сообщалось, что во время спецоперации в Херсонской области по прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.