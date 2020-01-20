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Спецоперація на Херсонщині: СБУ і прокуратура шукають додаткові докази у справі Гандзюк

Київ • УНН

 • 45995 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Херсоні та області проходить спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань, який фігурує у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Спецоперація на Херсонщині: СБУ і прокуратура шукають додаткові докази у справі Гандзюк

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року у місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпалами чужого майна", - сказано у повідомленні.

Так, повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Слід зазначити, що обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду міста Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк.

Додамо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримували й арештовували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

"Крім того, прокуратурою, спільно зі співробітниками оперативних підрозділів СБУ, розпочато низку обшуків з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк", - додали в Офісі.

Як повідомлялося, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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