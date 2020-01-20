Спецоперация в Херсонской области: СБУ и прокуратура ищут дополнительные доказательства по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщено о подозрении ее руководителю, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также проходит ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 года в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджогами чужого имущества", - говорится в сообщении.
Так, сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда города Одессы с соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк.
Добавим, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задерживали и арестовывали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.
Также сообщается о подозрении другим членам преступной организации.
"Кроме того, прокуратурой, совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ, начат ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - добавили в Офисе.
Как сообщалось, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.