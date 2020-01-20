Спецоперация в Херсонской области: СБУ и прокуратура ищут дополнительные доказательства по делу Гандзюк

КИЕВ. 20 января. УНН. В Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщено о подозрении ее руководителю, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также проходит ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.