Спецоперація на Херсонщині: Павловського затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники СБУ встановили, що особи, які підозрюються у нападі на Катерину Гандзюк, причетні й до вчинення інших тяжких злочинів. Тож обшуки проводяться для отримання додаткових доказів. А керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, повідомлено про підозру”, — сказано у повідомленні.
Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
“Розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк — резонансне для суспільства, виклик для СБУ і дуже важливий маркер зміни в роботі системи особисто для мене. Це трагічна подія в історії нашої країни і величезне людське горе. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не тільки виконавці, а й замовники були притягнуті до відповідальності найближчим часом”, — заявив голова СБУ Іван Баканов.
Також СБУ провела обшуки у голови Херсонської обласної Ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб.
На даний момент 9 особам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.
У той же час, адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко повідомляв, що у голови Херсонської облради Владислава Мангера обшуків не було.