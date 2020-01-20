Спецоперація на Херсонщині: проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям

"Прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими органів СБУ та за підтримки підрозділів Нацполіції 20 січня 2020 року провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності. На даний час 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, у ході яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. "Його затримано в порядку статті 208 КПК України", - сказано у повідомленні.

Додамо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк затримували й арештовували колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.