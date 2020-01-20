Спецоперация в Херсонской области: проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Во время сегодняшней спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
"Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно со следователями органов СБУ и при поддержке подразделений Нацполиции 20 января 2020 года провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности. В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. "Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.
Добавим, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задерживали и арестовывали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются.
Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщено о подозрении ее руководителю, а также начат ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.