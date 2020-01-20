Спецоперація на Херсонщині: у Павловського пройшли обшуки, у Мангера - ні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Під час сьогоднішньої спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, у колишнього помічника ексдепутата Ігоря Павловського пройшли обшуки також йому оголосили про підозру. У той же час у голови Херсонської облради Владислава Мангера обшуків не було. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко.
На запитання кореспондента УНН, чи були обшуки у його підзахисного Владислава Мангера, Ільченко повідомив: “Станом на 16:40 не було”.
“Може ще будуть. На сьогодні не було. Серед моїх клієнтів - ні у кого не було. У Павловського були (обшуки - ред.). Дійсно, у Херсон приїхала низка співробітників СБУ. Дійсно, у них є ухвали, вони шукають у Херсоні Левіна (Олексій Левін - підозрюваний в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк — ред.), той, який знаходиться у міжнародному розшуку...”, — зазначив він.
На запитання журналіста, чи дійсно Ігорю Павловському оголосили про підозру, адвокат додав: “Йому вручили підозру у справі, що не пов’язана з Гандзюк”.
Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.