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Спецоперация в Херсонской области: у Павловского прошли обыски, у Мангера - нет

Киев • УНН

 • 29120 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Во время сегодняшней спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, у бывшего помощника экс-депутата Игоря Павловского прошли обыски также ему объявили о подозрении. В то же время у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера обысков не было. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.

Спецоперация в Херсонской области: у Павловского прошли обыски, у Мангера - нет

На вопрос корреспондента УНН, были ли обыски у его подзащитного Владислава Мангера, Ильченко сообщил: "По состоянию на 16:40 не было".

"Может еще будут. На сегодня не было. Среди моих клиентов - ни у кого не было. У Павловского были (обыски - ред.). Действительно, в Херсон приехал ряд сотрудников СБУ. Действительно, у них есть решения, они ищут в Херсоне Левина (Алексей Левин - подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк - ред.), Тот, который находится в международном розыске ...", - отметил он.

На вопрос журналиста, действительно ли Игорю Павловскому объявили о подозрении, адвокат добавил: "Ему вручили подозрение по делу, не связанное с Гандзюк".

Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что во время сегодняшней спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.

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