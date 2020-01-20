Спецоперация в Херсонской области: у Павловского прошли обыски, у Мангера - нет

На вопрос корреспондента УНН, были ли обыски у его подзащитного Владислава Мангера, Ильченко сообщил: "По состоянию на 16:40 не было".

"Может еще будут. На сегодня не было. Среди моих клиентов - ни у кого не было. У Павловского были (обыски - ред.). Действительно, в Херсон приехал ряд сотрудников СБУ. Действительно, у них есть решения, они ищут в Херсоне Левина (Алексей Левин - подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк - ред.), Тот, который находится в международном розыске ...", - отметил он.

На вопрос журналиста, действительно ли Игорю Павловскому объявили о подозрении, адвокат добавил: "Ему вручили подозрение по делу, не связанное с Гандзюк".

Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что во время сегодняшней спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.