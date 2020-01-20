Спецоперация в Херсонской области: Павловского задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Екатерину Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк - резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменений в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время", - заявил глава СБУ Иван Баканов.
Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного Совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц.
На данный момент 9 лицам сообщено о подозрении.
Напомним, в Херсоне и области проходила спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, а также предпринят ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Также сообщалось, что во время сегодняшней спецоперации в Херсонской области о прекращении деятельности преступной организации, руководитель которой фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, проведено более 30 обысков, подозрение объявили 9 людям.
В то же время, адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко сообщал, что у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера обысков не было.