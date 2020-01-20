Спецоперация в Херсонской области: Павловского задержали

КИЕВ. 20 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.