Баканов прокомментировал завершение досудебного расследования по делу Гандзюк

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.