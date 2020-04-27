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Баканов прокомментировал завершение досудебного расследования по делу Гандзюк

Баканов прокомментировал завершение досудебного расследования по делу Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 24238 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в пресс-службе, Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание ", - заявил Баканов.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлено доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что по делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ключевого фигуранта дела, Алексея Левина, было задержан 24 января 2020 года в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексея Левина было экстрадировано в Украину.

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