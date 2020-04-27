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Вбивство Гандзюк: активісти прийшли з протестами до ОП та будинку Венедіктової

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що вона розвалила справу щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк, передає УНН.

“Саме Володимир Зеленський обіцяв посадити вбивць Каті Гандзюк. Саме Володимир Зеленський привів до влади Ірину Венедіктову, яка всьго за 40 днів розвалила справу і тепер діє в інтересах замовників та організаторів вбивства Каті. Будемо вимагати у Президента пояснень”, — йдеться в повідомленні на сторінці активістів у Facebook.

Так, близько 19:00 біля Офісу Президента України на Банковій зібралися протестувальники запитати, чому справу Каті Гандзюк Офіс Генерального Прокурора “злив”. До них вийшла прессекретар Зеленського Юлія Мендель.

Зазначимо, що деякі активісти дотримуються певних карантинних обмежень, дехто був у масці або окулярах. Також активісти закликали відправити Венедіктову у відставку.

Далі частина активістів відправилася з протестами під будинок, де мешкає Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).

Як повідомлялася, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що усі матеріали у справі Катерини Гандзюк готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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