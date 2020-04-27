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Убийство Гандзюк: активисты пришли с протестами к ОП и дому Венедиктовой

Убийство Гандзюк: активисты пришли с протестами к ОП и дому Венедиктовой

Киев  •  УНН

 • 17602 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, ведь считают, что она развалила дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.

"Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всьго за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у Президента объяснений", - говорится в сообщении на странице активистов в Facebook.

Так, около 19:00 у Офиса Президента Украины на Банковой собрались протестующие спросить, почему дело Кати Гандзюк Офис Генерального Прокурора "слил". К ним вышла пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Отметим, что некоторые активисты придерживаются определенных карантинных ограничений, некоторые были в маске или очках. Также активисты призвали отправить Венедиктову в отставку.

Далее часть активистов отправилась с протестами под дом, где живет Ирина Венедиктова.

Напомним, Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

Как сообщалось, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что все материалы по делу Екатерины Гандзюк готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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