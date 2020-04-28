Венедіктова відповіла на акцію протесту через справу Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту "Хто замовив Катю Гандзюк", яка відбулася біля Офісу Президента, а також поряд з її будинком пізно ввечері у понеділок. Про це генпрокурор написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Ви хочете правди? - Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", написала вона.
"Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів... Правозахисники - це зовсім про інше. Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файерами - це не те, є тільки власне бачення як має бути ..., але це також неточно", йдеться також у повідомленні генпрокурора.
Нагадаємо, пізно ввечері у понеділок активісти прийшли під Офіс Президента України з протестами та вимогою звільнити Генерального прокурора Ірину Венедіктову, адже вважають, що вона розвалила справу щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.