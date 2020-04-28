Венедиктова ответила на акцию протеста из-за дела Гандзюк

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста "Кто заказал Катю Гандзюк", которая состоялась у Офиса Президента, а также рядом с ее домом поздно вечером в понедельник. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.