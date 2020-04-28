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Завершення слідства у справі Гандзюк: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

Завершення слідства у справі Гандзюк: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Офісі Генерального прокурора надали роз’яснення щодо закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо подій, які призвели до смерті Катерини Гандзюк, вказавши, що таке рішення ухвалено прокурором "у зв'язку із здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників та організаторів нападу" на активістку, і надавши кілька пояснень щодо фігурантів справи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

"У зв'язку із здобуттям достатніх доказів для доведення в суді винуватості замовників та організаторів нападу на Катерину Гандзюк, 27 квітня 2020 року прокурором прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської обласної ради та нещодавно екстрадованого з Болгарії громадянина України у організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)", - повідомили в ОГП.

Також у відомстві нагадали, що згідно з КПК України "завданнями кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду".

Окрім того, у ОГП дали кілька пояснень щодо фігурантів справи:

  • Щодо запобіжного заходу підозрюваному голові обласної ради.

У ході досудового розслідування щодо підозрюваного голови облради за клопотанням сторони обвинувачення обирався запобіжний захід у виді тримання під вартою. Разом із тим, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, не задовольнив клопотання прокурора і визначив альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 2,5 млн грн, внесення якої дозволило підозрюваному перебувати на волі під час досудового розслідування. Апеляційну скаргу прокурора на таке рішення суду першої інстанції залишено без задоволення. Підстав для зміни запобіжного заходу на даний час немає, вказали у прокуратурі.

  • Щодо відсторонення підозрюваного від посади.

Також, за ініціативою сторони обвинувачення, слідчим суддею підозрюваного було відсторонено від займаної посади – голови Херсонської обласної ради на один місяць. Разом з тим, у подальшому продовженні строків відсторонення від посади судом першої інстанції було відмовлено, а судом апеляційної інстанції скаргу прокурора залишено без задоволення. При цьому суд констатував, що, перебуваючи на посаді голови облради, підозрюваний позбавлений можливості впливати на хід досудового розслідування, розповіли в Офісі Генпрокурора.

  • Щодо клопотань потерпілих та їхніх представників.

Встановлений судом строк досудового розслідування до 29 липня 2020 року є кінцевим процесуальним строком до настання якого досудове розслідування повинно бути завершено. Проведення будь-яких слідчих та процесуальних дій поза межами строку досудового розслідування, заборонено, наголосили в ОГП.

"Слід зазначити, що на час завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на розгляді слідчого чи прокурора не перебувало жодного клопотання від потерпілих або їх представників про проведення слідчих та процесуальних дій", - вказали в Офісі.

  • Чому досудове розслідування завершене саме зараз, і навіщо правоохоронці добивалися продовження слідства на 4 місяці?

"Оскільки у ході досудового розслідування слідством та прокуратурою використано повний спектр слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій непростій та досить тривалій справі, прокурор дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вказано, що наявний залишок строку досудового розслідування "необхідний для забезпечення продовження щодо іншого підозрюваного в організації злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою на період ознайомлення його із матеріалами досудового розслідування та початку розгляду справи судом".

  • Щодо повідомлення потерпілих про завершення досудового розслідування.

В ОГП переконують, що слідчими у повній мірі виконано вимоги ст. 290 КПК України та про завершення досудового розслідування повідомлено підозрюваних та їх захисників, а потерпілих про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів.

"При цьому слід зазначити, що вказана вище норма не зобов'язує слідчого чи прокурора повідомляти про завершення досудового розслідування інших осіб, окрім тих, хто передбачений у цій статті", - додали в Офісі.

"Відповідно до ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється", - зауважили також в ОГП.

Нагадаємо, в Офісі Генерального прокурора 27 квітня було проведено брифінг щодо справи Гандзюк. Там стало відомо, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).

Після нього активісти прийшли з протестами до ОП та будинку Генпрокурора Венедіктової. Венедіктова відреагувала на акцію протесту через справу Гандзюк.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Українські Національні Новини

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