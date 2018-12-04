Задержанные в Грузии украинцы объявили голодовку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Граждане Украины, которые были задержаны в Грузии в результате спецоперации, объявили голодовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам адвоката Ростомашвили: "Один из них (задержанных украинцев - ред.) голодал, вчера я попросил его прекратить голодовку, думал, что убедил, но сегодня все начали голодать. Протестуют против всего, что с ними произошло".
Напомним, ранее в Грузии были задержаны граждане Украины за приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Как сообщал УНН, Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу.
Также, согласно положению на сегодняшний день, расследование в отношении граждан Украины, задержанных в Грузии, ведется с целью выявления мотива.