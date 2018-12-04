Суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Тбилисский городской суд приговорил задержанных во время спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к заключению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Online.
"Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении", - пишет издание.
Сторона обвинения требовала заключения в качестве меры пресечения, а сторона защиты - оставить их без меры пресечения, или использовать залог в 5000 лари (около 52 тыс. гривен) в качестве альтернативы, отмечает издание.
По информации МВД страны, в результате спецоперации в двух гостиницах были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии.
По данным МВД, в ходе обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.
Расследование по факту началось по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.
Нардеп Семен Семенченко, о присутствии которого среди других украинцев в Грузии также писали СМИ, заявил, что доказательств, что оружие принадлежит им, не предоставлено, и отпечатков пальцев с задержанных никто не снимал, "с адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы".