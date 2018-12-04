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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84200 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103507 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 136384 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132369 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164590 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

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Суд взял под арест задержанных в Грузии украинцев

Киев  •  УНН

 • 26563 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Тбилисский городской суд приговорил задержанных во время спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к заключению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия Online.

"Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении", - пишет издание.

Сторона обвинения требовала заключения в качестве меры пресечения, а сторона защиты - оставить их без меры пресечения, или использовать залог в 5000 лари (около 52 тыс. гривен) в качестве альтернативы, отмечает издание.

По информации МВД страны, в результате спецоперации в двух гостиницах были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии.

По данным МВД, в ходе обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.

Расследование по факту началось по 3-й и 6-й частям статьи 236 УК Грузии, что подразумевает противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц.

Нардеп Семен Семенченко, о присутствии которого среди других украинцев в Грузии также писали СМИ, заявил, что доказательств, что оружие принадлежит им, не предоставлено, и отпечатков пальцев с задержанных никто не снимал, "с адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы".

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