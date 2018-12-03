Завтра у Грузії судитимуть затриманих українців

“Завтра суд по українцям, затриманим в Тбілісі. Ніхто не визнав свою провину і всі заявили про те, що зброю їм було підкинуто. Всім пред’явлені звинувачення в незаконній купівлі та зберіганні зброї. Ніхто свою провину не визнав. Ніяких доказів немає, тільки підкинута зброя”, — написав Семенченко, не уточнивши водночас з якого приводу відбудеться судове засідання.

Натомість він зазначив, що з українського посольства до сих пір до затриманих громадян України ніхто не прийшов.

Нагадаємо, сьогодні стали відомі імена та прізвища затриманих в Грузії українців та їх грузинських друзів.

Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Додамо, що у поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів.

За інформацією департаменту поліції м.Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.