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Завтра в Грузии будут судить задержанных украинцев

Завтра в Грузии будут судить задержанных украинцев

Киев  •  УНН

 • 13300 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Завтра в Тбилиси состоится судебное заседание относительно задержанных по обвинению в незаконном хранении оружия украинцев. Об этом в Facebook написал народный депутат Украины Семен Семенченко, передает УНН.

"Завтра суд относительно украинцев, задержанных в Тбилиси. Никто не признал свою вину и все заявили о том, что оружие им было подброшено. Всем предъявлены обвинения в незаконной покупке и хранении оружия. Никто свою вину не признал. Никаких доказательств нет, только подброшенное оружие", - написал Семенченко, не уточнив по какому поводу состоится судебное заседание.

Вместо этого он отметил, что из украинского посольства до сих пор к задержанным гражданам Украины никто не пришел.

Напомним, сегодня стали известны имена и фамилии задержанных в Грузии украинцев и их грузинских друзей.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

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