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Назвали прізвища затриманих в Грузії українців

Назвали прізвища затриманих в Грузії українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Стали відомі імена та прізвища затриманих в Грузії українців та їх грузинських друзів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Семен Семенченко, передає УНН.

"Я зараз перебуваю біля будівлі Нацполіції в Тбілісі. Тут знаходяться затримані громадяни України Курагин Дмитро, Руланд Мерія, Новиков Олександр, Коростильов Юрій, Орленко Ігор, Клатько Сергій і громадянин Грузії Лука Чхетія. Ці люди затримані за звинуваченням в зберіганні зброї. Частина з них - добровольці батальйону "Донбас", (громадяни України), частина з них - громадяни Грузії", - сказав Семенченко.

За його словами, ці люди приїхали до Грузії з 28-го по 30-те листопада для того, щоб зустрітися зі своїми побратимами, з якими вони воювали на Сході України.

"Ніякої зброї у них не було. Вони летіли сюди літаком. Відповідно, і відлітати літаком збирались ... Я думаю, що зброю підкинули, і вони самі це стверджують", - наголосив Семенченко.

Нагадаємо, Департамент поліції м.Тбілісі підтвердив затримання 6-ти громадян України.

Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Додамо, що у поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначено адвокатів

За інформацією департаменту поліції м.Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

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