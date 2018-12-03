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Назвали фамилии задержанных в Грузии украинцев

Назвали фамилии задержанных в Грузии украинцев

Киев  •  УНН

 • 26136 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Стали известны имена и фамилии задержанных в Грузии украинцев и их грузинских друзей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Семен Семенченко, передает УНН.

“Я сейчас нахожусь возле здания Нацполиции в Тбилиси. Здесь находяться задержанные граждане Украины Курагин Дмитрий, Руланд Мерия, Новиков Александр, Коростылев Юрий, Орленко Игорь, Клатько Сергей и гражданин Грузии Лука Чхетия. Эти люди задержаны по обвинению в храниении оружия. Часть из них — добровольцы батальйона „Донбасс“, (граждане Украины), часть из них — граждане Грузии”, — сказал Семенченко.

По его словам, эти люди приехали в Грузию с 28-го по 30-е ноября для того, чтобы встретиться со своими побратимами, с которыми они воевали на Востоке Украины.

“Никакого оружия у них не было. Они летели сюда самолетом. Соответственно, и улетать самолетом собирались... Я думаю, что оружие подкинуто, и они сами это утверждают”, — подчеркнул Семенченко.

Напомним, Департамент полиции г. Тбилиси подтвердил задержание 6-ти граждан Украины.

Как сообщал УНН, грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лицах с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Добавим, что в полиции Грузии подтвердили задержание 6-ти граждан Украины. Задержанным украинцам назначены адвокаты.

По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу.

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