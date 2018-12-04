Суд взяв під арешт затриманих у Грузії українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Online.
"Суддя задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту", - пише видання.
Сторона обвинувачення вимагала взяття під варту як запобіжного заходу, а сторона захисту - залишити їх без запобіжного заходу, або використовувати заставу в 5000 ларі (близько 52 тис. гривень) як альтернативи, відзначає видання.
За інформацією МВС країни, у результаті спецоперації у двох готелях були затримані шість громадян України і один громадянин Грузії.
За даними МВС, під час обшуку в готельних номерах вилучені вогнепальні пістолети, автоматична саморобна вогнепальна зброя і різного роду боєприпаси.
Розслідування за фактом почалося по 3-й і 6-й частинах статті 236 КК Грузії, що має на увазі протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.
Нардеп Семен Семенченко, про присутність якого серед інших українців у Грузії також писали ЗМІ, заявив, що доказів, що зброя належить їм, не надано, і відбитків пальців з затриманих ніхто не знімав, "з адвокатами будемо вимагати якнайшвидшого проведення експертизи".