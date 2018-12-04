Суд взяв під арешт затриманих у Грузії українців

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Online.