Суд взяв під арешт затриманих у Грузії українців

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія Online.

"Суддя задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту", - пише видання.

Сторона обвинувачення вимагала взяття під варту як запобіжного заходу, а сторона захисту - залишити їх без запобіжного заходу, або використовувати заставу в 5000 ларі (близько 52 тис. гривень) як альтернативи, відзначає видання.

За інформацією МВС країни, у результаті спецоперації у двох готелях були затримані шість громадян України і один громадянин Грузії.

За даними МВС, під час обшуку в готельних номерах вилучені вогнепальні пістолети, автоматична саморобна вогнепальна зброя і різного роду боєприпаси.

Розслідування за фактом почалося по 3-й і 6-й частинах статті 236 КК Грузії, що має на увазі протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

Нардеп Семен Семенченко, про присутність якого серед інших українців у Грузії також писали ЗМІ, заявив, що доказів, що зброя належить їм, не надано, і відбитків пальців з затриманих ніхто не знімав, "з адвокатами будемо вимагати якнайшвидшого проведення експертизи".

Українські Національні Новини

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