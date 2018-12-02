В Грузии задержано 7 украинцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Семь граждан Украины задержаны за приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первый канал Грузии.
По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, в результате спецоперации в Тбилиси были задержаны семь граждан Украины.
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В частности, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывчатого устройства, совершенное группой, пояснили в МВД.
Как сообщал УНН, Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. По информации грузинских СМИ, среди задержанных в Грузии является украинский доброволец.
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