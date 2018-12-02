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У Грузії затримано 7 українців - ЗМІ

У Грузії затримано 7 українців - ЗМІ

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сімох громадян України затримано за придбання та зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Перший канал Грузії.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Грузії, в результаті спецоперації в Тбілісі було затримано сім громадян України.

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Зокрема, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинене групою, пояснили в МВС.

Як повідомляв УНН, Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. За інформацією грузинських ЗМІ, серед затриманих в Грузії є український доброволець.

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