В Грузии задержали 5 человек с паспортами Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Тбилиси в отеле "Альянс" задержаны пять человек с паспортами Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Рустави-2".
Сообщается, что задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в отеле "Альянс" 27 ноября. В отеле журналистам рассказали, что во всех задержанных были украинские паспорта.
Пока не известно, являются ли они гражданами Украины.
Как сообщал УНН, польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины, у которого обнаружила 0,5 кг марихуаны, таблетки экстази и анаболические препараты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму задержали двух разыскиваемых в РФ украинцев