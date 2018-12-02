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У Грузії затримали 5 осіб з паспортами України – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Тбілісі в готелі "Альянс" затримано п'ятьох осіб з паспортами України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Руставі-2".

Повідомляється, що затримані прибули в Тбілісі і поселилися в готелі "Альянс" 27 листопада. В готелі журналістам розповіли, що у всіх затриманих були українські паспорти.

Наразі не відомо, чи є вони громадянами України. 

Як повідомляв УНН, польська поліція з міста Бусько-Здруй у Свєнтокшиському воєводстві затримала 27-річного громадянина України, у якого виявила 0,5 кг марихуани, таблетки екстазі та анаболічні препарати.

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