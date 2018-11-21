В окупованому Криму затримали двох розшукуваних у РФ українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники підконтрольного Кремлю прикордонного управління ФСБ Росії по окупованому Криму стверджують, що затримали двох громадян України, оголошених у розшук у сусідній Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
"Чоловік був оголошений у федеральний розшук у 2015 році за вчинення кримінально караного діяння, що кваліфікуються відповідно до КК Росії за частиною 1 статті 228 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, вчинені у значному обсязі)", - йдеться у повідомленні кримських ЗМІ з посиланням на російське прикордонне управління.
У той же день співробітники ФСБ на пункті пропуску "Армянськ" затримали громадянку України, що прямувала з Каланчака в Севастополь. Жінка перебувала в російському розшуку з ініціативи московської поліції. Вона звинувачується за тією ж статтею.
Повідомляється, що двоє громадян України були "передані правоохоронним органам".
У Держприкордонслужбі України, як повідомляється, неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінмежі з анексованим Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла адміністративна межа, на якій у Херсонській області працюють три контрольних пункту в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".
Раніше ФСБ оголосила в розшук українських прикордонників, які затримали "Норд".