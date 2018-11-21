В оккупированном Крыму задержали двух разыскиваемых в РФ украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники подконтрольного Кремлю пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму утверждают, что задержали двух граждан Украины, объявленных в розыск в соседней России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мужчина был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за совершение уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося в соответствии с УК России по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере)", – говорится в сообщении крымских СМИ со ссылкой на российское погрануправление.
В тот же день сотрудники ФСБ на пункте пропуска "Армянск" задержали гражданку Украины, следовавшую из Каланчака в Севастополь. Женщина находилась в российском розыске по инициативе московской полиции. Она обвиняется по той же статье.
Сообщается, что двое граждан Украины были "переданы правоохранительным органам".
В Госпогранслужбе Украины, как сообщается, неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админчерте с аннексированным Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла административная черта, на которой в Херсонской области работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
Ранее ФСБ объявила в розыск украинских пограничников, которые задержали "Норд".